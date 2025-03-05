Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию в Сергиевском районе

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Выразив благодарность полицейским за отзывчивость и своевременно оказанную помощь, водитель благополучно продолжил свой путь.

Находясь на участке патрулирования на автодороге М-5 "Урал" сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Сергиевскому району старший лейтенант полиции Александр Целенко и лейтенант полиции Петр Семенченко заметили на обочине припаркованный автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.

Водитель транспортного средства объяснил, что в дороге у машины спустило колесо, самостоятельно поменять которое не получилось.

Учитывая, что автодорога имеет интенсивное движение, Александр Целенко и Петр Семенченко, оценив высокую возможность создания аварийной ситуации при остановки транспортного средства в представленных погодных условиях, оперативно помогли мужчине и поменяли колесо на запасное.

Выразив благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость и своевременно оказанную помощь, водитель благополучно продолжил свой путь, а Госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.