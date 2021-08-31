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Сотрудники ГИБДД в Самаре проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"

31 августа 2021 12:07
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Сотрудники ГИБДД в Самаре проведут профилактическую акцию "День знаний встретим вместе!"

Первый месяц учебного года важен в плане адаптации к смене вида деятельности, новому режиму, и что не менее важно — дорожным условиям.  В целях восстановления навыков безопасного поведения в дорожной среде, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую акцию «День знаний встретим вместе!». 

Прямо на набережной для всех ребят пройдет увлекательное мероприятие. 

С помощью специального оборудования мобильного центра «Лаборатория безопасности» на интерактивном столе-макете дети разберут «дорожные ловушки», смоделируют дорожные ситуации, прокатятся по специальному маршруту на самокатах и велосипедах с элементами фигурного вождения и многое другое.  

Сотрудники ГИБДД проведут для ребят мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.

«Всероссийское общество автомобилистов» познакомит присутствующих с основами оказания доврачебной помощи. 

Представитель Общественного Совета регионального ГУ МВД, молодежный министр – Анастасия Ходарева проведет краткий блиц-опрос юных пешеходов на знания ПДД. 

Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия. 

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Теги: ГИБДД День знаний

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