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Сотрудники ГИБДД Кинельского района, во время патрулирования, выявили опасное стихийное место катания детей

13 января 2024 14:36
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С детьми провели беседы о недопустимости катания на таких горках, а затем сообщили об опасном месте представителям коммунальных служб.

Каждую зиму сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры к ликвидации стихийных аттракционов у проезжей части. Особое внимание уделяется территориям возле общеобразовательных учреждений.

Этой зимой в нашу область часто наведываются снегопады. С их последствиями быстро справиться не получается. Возле дорог образуются огромные снежные горы, которые привлекают ребятишек. Увлечённые игрой, дети не замечают опасности и могут попасть под колёса машин.

Сотрудники Госавтоинспекции Кинельского района, во время патрулирования, выявили опасное стихийное место катания детей.

С детьми провели беседы о недопустимости катания на таких горках, а затем сообщили об опасном месте представителям коммунальных служб.

Госавтоинспекция напоминает: катание с несанкционированных горок возле дороги может закончиться трагедией! Об обнаружении «опасных горок», наледей естественных уклонов необходимо незамедлительно сообщать в подразделение Госавтоинспекции и коммунальные службы.

Не лишним будет напомнить, что за безопасность детей отвечают родители. Прежде всего, они должны научить своих детей бережно относится к жизни и здоровью. Провожая ребёнка гулять, стоит вместе вспомнить правила безопасного поведения и позаботиться о световозвращающих элементах на верхней одежде. И лучше, чтобы зимняя экипировка ваших дочек, сыновей и внуков была яркой. Это сделает детей заметными на дороге, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

 

Фото:   ГИБДД Самарской области

Теги: ГИБДД Самара

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