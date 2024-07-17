Сотрудники ГАИ Тольятти проводят мероприятия по профилактике ДТП с участием СИМ и велосипедистов

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К СИМ - средствам индивидуальной мобильности относятся самокаты, в том числе электрические, роликовые коньки, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, мноколеса и т.п. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, участниками которых в последнее время часто становятся СИМы, дорожные полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми и подростками.



На спортивных площадках, где организуются физкультурно-массовые соревнования «Семейные старты - 2024», инспекторы Госавтоинспекции обращают особое внимание, как детей, так и их родителей на неукоснительное соблюдение ими ПДД и недопустимости выезда на самокате на проезжую часть даже во внутридворовых территориях и на пешеходные переходы.

Фото: пресс-служба ГАИ СО