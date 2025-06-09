Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»

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Юным жителям региона рассказали правила управления велосипедами и СИМ.

Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский», с целью профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей велосипедов, электросамокатов и средств индивидуальной мобильности, провели с юными жителями региона мероприятие «Велопробег».

В ходе которого начальник Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» майор полиции Александр Сергеев напомнил ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения во время езды на велосипедах и СИМ и рассказал о необходимости применения световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости.

В завершении акции Александр Сергеевич вручил ребятам информационные памятки и пожелал хорошо и безопасно провести летние каникулы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО