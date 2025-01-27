Сотрудники ГАИ помогли автомобилистке в Самаре

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В вечернее время инспекторы дорожно-патрульной службы 2 батальона полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Николай Негодяев и лейтенант полиции Павел Гонтарев, находясь на маршруте патрулирования на улице Ново-Садовой областного центра, обратили внимание на заторовую ситуацию на дороге и, включив проблесковые маячки, поспешили выяснить, в чем дело.

Не доезжая улицы Академика Платонова они увидели стоящий посреди проезжей части заглушенный автомобиль Toyota. Пообщавшись с женщиной-водителем, инспекторы выяснили, что ее транспортное средство сломалось и никто из окружающих не остановился, чтобы помочь ей.

Оценив обстановку, сотрудники полиции помогли автоледи: оттолкали иномарку на ближайшую парковку, освободив проезжую часть.

Водитель поблагодарила Николая и Павла за помощь и вызвала эвакуатор, как они ей посоветовали. Дождавшись приезда специальной техники госавтоинспекторы вернулись к исполнению служебных обязанностей.