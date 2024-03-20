Сотрудник УФСИН СО удостоен награды за вклад в экологическое движение Самарской губернии

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Сегодня состоялась четвертая ежегодная торжественная церемония чествования организаций - активных участников экологического движения в Самарской области. Самым инициативным были вручены дипломы и благодарственные письма.

Ежегодно «Комсомольская Правда» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» организовывают уборку отдельных территорий Самарской области.

Сотрудники УФСИН России по Самарской области наряду с волонтерами и общественниками на постоянной основе принимают участие в очистке окружающей среды от бытового мусора.

Кроме того, руководство уголовно-исполнительной системы региона регулярно выделяет полевую кухню для питания участников акции.

На этот раз благодарственным письмом директора Комсомольской правды Олеси Шакуровой за гастрономическую поддержку в проведении экологических акций был награжден начальник коммунально-бытового и хозяйственного обеспечения ИК-5 УФСИН России по Самарской области капитан внутренней службы Андрей Жиляев.

Проведение подобных мероприятий помогает укрепить общее стремление к сохранению и приумножению неповторимой природы нашей Родины, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО