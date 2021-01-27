Сотрудник УФСИН СО Максим Федоров занесен на Доску почета Красноярского района

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Подполковник внутренней службы Максим Федоров служит в отделе специального назначения УФСИН России по Самарской области.

За многие годы работы в этом подразделении он достиг профессиональных высот. Неоднократно поощрялся руководством УИС региона. Кроме выполнения профессиональных обязанностей, офицер уделяет большое внимание общественной работе с молодежью. Несколько лет Максим Федоров руководит военно-патриотическим клубом поселка Волжский Самарской области.

В активе незаурядного человека экскурсии школьников в место дислокации отдела специального назначения, где они знакомятся с боевой техникой и вооружением, встречаются с фронтовиками, тружениками тыла, ветеранами боевых действий. Кроме того, он регулярно проводит уроки мужества, спортивные мероприятия.

За большие заслуги в деле военно-патриотического воспитания учащейся молодежи подполковник внутренней службы Максим Федоров решением администрации занесен на Доску почета Красноярского района. Его тепло поздравили сослуживцы и руководство УФСИН, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области