Состоялся первый фестиваль КВН среди сотрудников УФСИН России по Самарской области

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В фестивале приняли участие команды от управления и подведомственных учреждений. Каждая из них подготовила выступления, которые включали в себя юмористические сценки, танцевальные и вокальные номера, видеоролики и пародии. Согласно регламенту, на представление своей программы каждой команде давалось не более десяти минут.

Фестиваль КВН среди сотрудников уголовно-исполнительной системы проводился впервые. Именно поэтому участники подошли к подготовке с особой ответственностью и постарались сделать каждый номер ярким и запоминающимся.

Члены жюри отметили, что каждая команда показала на игре достойный уровень, однако среди них были выявлены явные лидеры. Бронзовым призером стала команда исправительной колонии №3. Серебро завоевала сборная сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. А первыми победителями фестиваля КВН среди сотрудников УФСИН России по Самарской области были объявлены участники команды исправительной колонии №16, которые оказались самыми веселыми и находчивыми!

Все участники были награждены дипломами, а победителям и призерам достались ценные призы.