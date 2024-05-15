Состоялось торжественное открытие регионального этапа конкурса ЮИД «Безопасное колесо»

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В оздоровительном комплексе «Березка» Ставропольского района, прошло торжественное открытие регионального этапа конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Главными организаторами мероприятия выступили управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области и Министерство образования и науки Самарской области.

Программа мероприятия рассчитана на три дня и включает в себя 6 конкурсов: экзамен на знание правил дорожного движения, тестирование на знание основ оказания первой медицинской помощи, демонстрация навыков управления велосипедом в автогородке, фигурное управление велосипедом через полосу препятствий на время, командное решение задач "Основ безопасности жизнедеятельности" и творческий конкурс.

Побороться за звание сильнейших ЮИДовцев приехали 80 участников в возрасте от 10 до 12 лет в составе 20 команд со всех уголков губернии.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия конкурса стали: заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Сергей Басак, начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, начальник О МВД России по Ставропольскому району полковник полиции Вячеслав Тараканов, начальник отдела Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Александр Ефанов, председатель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева и многие другие.

Приветствуя участников, гости поздравили их с открытием финала регионального этапа конкурса и подчеркнули значимость деятельности отрядов юных инспекторов движения и педагогов в сфере обучения подрастающего поколения навыкам безопасного поведения на дороге и пропаганды соблюдения правил дорожного движения.

Выступающие единогласно отметили, что безопасность на дороге является неотъемлемой частью жизни каждого участника дорожного движения и только неукоснительное соблюдение Правил может снизить аварийность на дорогах.

Победители «Безопасного колеса – 2024» станут известны 16 мая. Торжественное награждение конкурсантов состоится также в оздоровительном комплексе «Березка». Команда, занявшая первое место по итогам всех соревнований, получит право представлять регион на Всероссийском этапе конкурса.

А пока, ребята активно участвуют в конкурсных программах, с азартом состязаются в номинациях на свежем воздухе, приобретают новые знакомства, проживают в комфортабельных номерах и полноценно питаются, а главное — получают ключевые навыки, которые помогут школьникам стать законопослушными участниками дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области