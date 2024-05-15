Состоялось торжественное открытие регионального этапа конкурса ЮИД «Безопасное колесо»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году фестивальная программа оказалась особенно разнообразной — как с географической, так и с содержательной точки зрения.
16 мая в губернии стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
В составе бригады — актриса театра «Грань», студентка СГИК курса Дениса Бокурадзе — Вероника Чугунова.
Фронтовая бригада артистов выступила перед бойцами в зоне СВО
Призёры смогут опубликовать свои сочинения за счёт средств субсидии, предоставленной Правительством Самарской области.
Начался приём заявок на участие в литературном конкурсе «Народная библиотека Самарской губернии»
Приглашённый гость представит самарской публике свою новую книгу под названием «Выжить, чтобы умереть».
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
По результатам отборочного этапа в финал прошли 15 студенческих команд из 8 регионов России.
Команда из Самары поборется за место в финале во Всероссийском соревновании по искусственному интеллекту
С 23 по 31 июля 2024 года на территории Самарской области состоится Всероссийский молодежный форум Движения Первых «iВолга».
Самарцев приглашают к участию во Всероссийском молодежном форуме Движения Первых «iВолга»
В этом году его получат 49 выпускников.
Самарским выпускникам-одиннадцатиклассникам вручили сертификаты на получение единовременного пособия
В настоящее время дорожники ведут фрезерование проезжей части и устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия.  
В Тольятти приступили к ремонту дороги по улице 40 лет Победы
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.36
-0.27
EUR 98.67
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Самарским выпускникам-одиннадцатиклассникам вручили сертификаты на получение единовременного пособия
В Самаре открывается выставка фотографий Владимира Привалова «По волнам моей памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоялось торжественное открытие регионального этапа конкурса ЮИД «Безопасное колесо»

15 мая 2024 14:57
104
Побороться за звание сильнейших ЮИДовцев приехали 80 участников в возрасте от 10 до 12 лет в составе 20 команд со всех уголков губернии.

В оздоровительном комплексе «Березка» Ставропольского района, прошло торжественное открытие регионального этапа конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Главными организаторами мероприятия выступили управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области и Министерство образования и науки Самарской области.

Программа мероприятия рассчитана на три дня и включает в себя 6 конкурсов: экзамен на знание правил дорожного движения, тестирование на знание основ оказания первой медицинской помощи, демонстрация навыков управления велосипедом в автогородке, фигурное управление велосипедом через полосу препятствий на время, командное решение задач "Основ безопасности жизнедеятельности" и творческий конкурс.

Побороться за звание сильнейших ЮИДовцев приехали 80 участников в возрасте от 10 до 12 лет в составе 20 команд со всех уголков губернии.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия конкурса стали: заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Сергей Басак, начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, начальник О МВД России по Ставропольскому району полковник полиции Вячеслав Тараканов, начальник отдела Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Александр Ефанов, председатель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева и многие другие.

Приветствуя участников, гости поздравили их с открытием финала регионального этапа конкурса и подчеркнули значимость деятельности отрядов юных инспекторов движения и педагогов в сфере обучения подрастающего поколения навыкам безопасного поведения на дороге и пропаганды соблюдения правил дорожного движения.

Выступающие единогласно отметили, что безопасность на дороге является неотъемлемой частью жизни каждого участника дорожного движения и только неукоснительное соблюдение Правил может снизить аварийность на дорогах.

Победители «Безопасного колеса – 2024» станут известны 16 мая. Торжественное награждение конкурсантов состоится также в оздоровительном комплексе «Березка». Команда, занявшая первое место по итогам всех соревнований, получит право представлять регион на Всероссийском этапе конкурса.

А пока, ребята активно участвуют в конкурсных программах, с азартом состязаются в номинациях на свежем воздухе, приобретают новые знакомства, проживают в комфортабельных номерах и полноценно питаются, а главное — получают ключевые навыки, которые помогут школьникам стать законопослушными участниками дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
164
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
710
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
479
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
422
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
503
Весь список