Состоялось первое заседание молодежного правительства Самарской области VI созыва

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25 апреля в Самаре состоялось заседание молодежного Правительства VI созыва.

С приветственным словом к участникам нового созыва обратился вице-губернатор – руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин:

«У нас с вами главная задача заключается в максимальной консолидации и реализации всех конструктивных молодежных инициатив, направленных на развитие нашей страны и региона. В настоящее время у вас есть хороший задел для старта. Для вас это время возможностей. В этот период самое главное быть сплоченными ради одной большой идеи – процветания нашей Родины. И в этом плане вы должны стать основными драйверами развития».

На сегодняшний день члены молодежного правительства могут реализовать свои идеи в разных программах. Среди масштабных - конкурс президентских грантов. На протяжении последних 4 лет регион является лидером и по количеству заявок, и по получению денежных средств из фонда президентских грантов. Еще одно важное направление – Губернаторский проект «СОдействие», направленный на развитие территорий и проектов на местном уровне. Особый акцент молодежными министрами может быть сделан и на патриотическом воспитании граждан.

«В регионе достаточно много инструментов, которые могут быть использованы для реализации ваших проектов. Самое главное – идея и понимание важности своего дела», - пояснил руководитель департамента внутренней политики Самарской области.

Необходимо отметить, что различные молодежные проекты находят поддержку со стороны Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Одним из таковых является Российская студенческая весна, которая зародилась именно в Самарской области и в свое 30-летие вновь возвращается в самое сердце Поволжья.

В ходе заседания состоялось избрание председателя молодежного правительства и двух заместителей. Каждый из кандидатов кратко представил свою программу развития молодежного органа.

«Молодежное правительство VI созыва действует уже более трех месяцев. В течение этого времени ребята обсуждали свои инициативы и проекты, в том числе разработали регламент и план дальнейшей работы, которому они будут следовать», - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

По итогам голосования председателем стала молодежный министр экономического развития и инвестиций Элла Герейханова, ее заместителями - молодежный министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Иван Каранов и молодежный министр молодежной политики Татьяна Никулина.

«Я никогда не считала посты привилегиями. Для меня это, прежде всего, ответственность и возможности. Возможность сделать так, чтобы организация, как феникс, воспаряла и расцвела. Я очень благодарна своим коллегам за доверие и уверена, что нас ждет продуктивная работа и успех. Наши планы вполне осуществимы», - поделилась Элла Герейханова.

В торжественной обстановке всем членам молодежного правительства вручили удостоверения.