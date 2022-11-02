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Состоялось обсуждение проблемных вопросов взаимодействия УФСИН СО с религиозными объединениями

2 ноября 2022 17:43
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Участники заседания обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам, наметили конкретные меры по совершенствованию данного направления деятельности.

В рамках ставшей уже традиционной Недели межрелигиозного диалога, которая проходит в преддверии Дня народного единства, на базе Самарского юридического института ФСИН России при участии сотрудников регионального УФСИН состоялось заседание Круглого стола. На нем обсуждались вопросы взаимодействия уголовно-исполнительной системы с областными религиозными организациями.

В мероприятии принимали участие заместитель начальника СЮИ полковник внутренней службы Алексей Захаров, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, председатель Регионального Духовного Управления мусульман и муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин, епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, представители Русской православной церкви, управления национальной и конфессиональной политики Самарской области, Благотворительного фонда просвещения «Вера», Университета права Самарского государственного экономического университета. В качестве слушателей присутствовали курсанты института.

Участники заседания обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам, наметили конкретные меры по совершенствованию данного направления деятельности, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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