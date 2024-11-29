Я нашел ошибку
Главные новости:
самарцев «серебряного возраста» приглашают пройти курсы компьютерной грамотности во Дворце ветеранов
Самарцев «серебряного возраста» приглашают пройти курсы компьютерной грамотности во Дворце ветеранов
Треть россиян читают госпаблики 
Треть россиян читают госпаблики 
Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект
Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект
Водителей такси могут обязать устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили
Водителей такси могут обязать устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили
Первая семейная олимпиада по математике в Самарском университете им. Королёва
Первая семейная олимпиада по математике пройдет в Самарском университете им. Королёва
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока
Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 109.58
1.57
EUR 116.14
3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Составлен рейтинг самых популярных кинотеатров Самары

29 ноября 2024 11:38
159
Составлен рейтинг самых популярных кинотеатров Самары

Кинопоиск совместно с Яндекс Картами проанализировали оценки пользователей на 674 кинотеатра в Москве и в 15 городах-миллионниках России, чтобы составить рейтинг самых популярных и высоко оцененных кинотеатров страны. При составлении учитывались отзывы, полученные кинозалами в их карточках на Кинопоиске и Яндекс Картах.

В рейтинг попали кинотеатры с оценкой не ниже 4,0 в Яндекс Картах, получившие как минимум 1 000 оценок.

Самым популярным кинотеатром России по количеству отзывов и оценок стал «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону. Пользователи оставили более 5 000 отзывов и рекордные 22 000 оценок ростовскому кинотеатру. Прямо за ним расположился Московский «Каро 11 Октябрь» с 5 000 отзывов и 18 000 оценок. Третье место по количеству отзывов и оценок снова у киноцентра из Ростова-на-Дону: более 4 000 отзывов и 19 000 оценок у Cinema&Emotion. Четвертое место занял «Художественный» в Санкт-Петербурге. Отзывы на него оставили почти 4 000 раз, а оценки поставили 13 000 пользователей. И замыкает топ «Пять звезд на Павелецкой» – почти 4 000 отзывов и 11 000 оценок.

Также Кинопоиск и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в городах-миллионниках. Позиции в городских топах распределялись не только на основе количества оценок в Картах, но и в соответствии с рейтингом кинотеатра на Кинопоиске – он работает по такому же принципу, как рейтинг фильмов и сериалов. В карточке кинотеатра на Кинопоиске можно оставить отзыв и поставить оценку по 10-балльной шкале. 

В Самаре было проанализировано 29 кинотеатров, почти 8 000 отзывов и 29 000 оценок, в топ-5 вошли:

  • «Мягкий кинотеатр» (8,9 на Кинопоиске и 3 833 оценки в Яндекс Картах)
  • «Самара» (8,4 на Кинопоиске и 2 346 оценок в Яндекс Картах)
  • «Киномакс» (8,3 на Кинопоиске и 3 736 оценок в Яндекс Картах)
  • Ambar Cinema (7,8 на Кинопоиске и 3 610 оценок в Яндекс Картах)
  • ZoomCinema с рейтингом (7,6 на Кинопоиске и 5 463 оценки в Яндекс Картах)

В топ самых высоко оцененных кинотеатров городов-миллионников вошли:

  • Омский кинотеатр «Первомайский» (9,6 на Кинопоиске и 5 441 оценка в Яндекс Картах)
  • Новосибирский кинотеатр «Победа» (9,5 на Кинопоиске и 10 468 оценок в Яндекс Картах)
  • «Монитор СБС» в Краснодаре (9,5 и 8 412 оценок в Яндекс Картах)
  • Cinema&Emotion в Ростове-на-Дону (9,3 на Кинопоиске и 19 696 оценок в Яндекс Картах)
  • «Империя Грез Небо» в Нижнем Новгороде (9,3 на Кинопоиске и 9 827 оценок в Яндекс Картах)

Карточки кинотеатров на Кинопоиске составлены по аналогии со страницами фильмов и сериалов: на них можно оставить рецензии и поставить оценку по 10-балльной шкале. Также в карточке можно посмотреть номер телефона и адрес сайта кинозала. А в разделе «Билеты в кино» на сайте и в приложении Кинопоиска можно добавить кинотеатр в «Избранное», чтобы он всегда показывался в начале списка кинотеатров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
95
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
137
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
29 ноября 2024  13:03
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
125
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
29 ноября 2024  12:19
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
170
2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс
29 ноября 2024  10:53
2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс
177
Весь список