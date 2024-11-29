Составлен рейтинг самых популярных кинотеатров Самары

159

Кинопоиск совместно с Яндекс Картами проанализировали оценки пользователей на 674 кинотеатра в Москве и в 15 городах-миллионниках России, чтобы составить рейтинг самых популярных и высоко оцененных кинотеатров страны. При составлении учитывались отзывы, полученные кинозалами в их карточках на Кинопоиске и Яндекс Картах.

В рейтинг попали кинотеатры с оценкой не ниже 4,0 в Яндекс Картах, получившие как минимум 1 000 оценок.

Самым популярным кинотеатром России по количеству отзывов и оценок стал «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону. Пользователи оставили более 5 000 отзывов и рекордные 22 000 оценок ростовскому кинотеатру. Прямо за ним расположился Московский «Каро 11 Октябрь» с 5 000 отзывов и 18 000 оценок. Третье место по количеству отзывов и оценок снова у киноцентра из Ростова-на-Дону: более 4 000 отзывов и 19 000 оценок у Cinema&Emotion. Четвертое место занял «Художественный» в Санкт-Петербурге. Отзывы на него оставили почти 4 000 раз, а оценки поставили 13 000 пользователей. И замыкает топ «Пять звезд на Павелецкой» – почти 4 000 отзывов и 11 000 оценок.

Также Кинопоиск и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в городах-миллионниках. Позиции в городских топах распределялись не только на основе количества оценок в Картах, но и в соответствии с рейтингом кинотеатра на Кинопоиске – он работает по такому же принципу, как рейтинг фильмов и сериалов. В карточке кинотеатра на Кинопоиске можно оставить отзыв и поставить оценку по 10-балльной шкале.

В Самаре было проанализировано 29 кинотеатров, почти 8 000 отзывов и 29 000 оценок, в топ-5 вошли:

«Мягкий кинотеатр» (8,9 на Кинопоиске и 3 833 оценки в Яндекс Картах)

«Самара» (8,4 на Кинопоиске и 2 346 оценок в Яндекс Картах)

«Киномакс» (8,3 на Кинопоиске и 3 736 оценок в Яндекс Картах)

Ambar Cinema (7,8 на Кинопоиске и 3 610 оценок в Яндекс Картах)

ZoomCinema с рейтингом (7,6 на Кинопоиске и 5 463 оценки в Яндекс Картах)

В топ самых высоко оцененных кинотеатров городов-миллионников вошли:

Омский кинотеатр «Первомайский» (9,6 на Кинопоиске и 5 441 оценка в Яндекс Картах)

Новосибирский кинотеатр «Победа» (9,5 на Кинопоиске и 10 468 оценок в Яндекс Картах)

«Монитор СБС» в Краснодаре (9,5 и 8 412 оценок в Яндекс Картах)

Cinema&Emotion в Ростове-на-Дону (9,3 на Кинопоиске и 19 696 оценок в Яндекс Картах)

«Империя Грез Небо» в Нижнем Новгороде (9,3 на Кинопоиске и 9 827 оценок в Яндекс Картах)

Карточки кинотеатров на Кинопоиске составлены по аналогии со страницами фильмов и сериалов: на них можно оставить рецензии и поставить оценку по 10-балльной шкале. Также в карточке можно посмотреть номер телефона и адрес сайта кинозала. А в разделе «Билеты в кино» на сайте и в приложении Кинопоиска можно добавить кинотеатр в «Избранное», чтобы он всегда показывался в начале списка кинотеатров.