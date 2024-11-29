Составлен рейтинг самых популярных кинотеатров Самары

Кинопоиск совместно с Яндекс Картами проанализировали оценки пользователей на 674 кинотеатра в Москве и в 15 городах-миллионниках России, чтобы составить рейтинг самых популярных и высоко оцененных кинотеатров страны. При составлении учитывались отзывы, полученные кинозалами в их карточках на Кинопоиске и Яндекс Картах.
В рейтинг попали кинотеатры с оценкой не ниже 4,0 в Яндекс Картах, получившие как минимум 1 000 оценок.
Самым популярным кинотеатром России по количеству отзывов и оценок стал «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону. Пользователи оставили более 5 000 отзывов и рекордные 22 000 оценок ростовскому кинотеатру. Прямо за ним расположился Московский «Каро 11 Октябрь» с 5 000 отзывов и 18 000 оценок. Третье место по количеству отзывов и оценок снова у киноцентра из Ростова-на-Дону: более 4 000 отзывов и 19 000 оценок у Cinema&Emotion. Четвертое место занял «Художественный» в Санкт-Петербурге. Отзывы на него оставили почти 4 000 раз, а оценки поставили 13 000 пользователей. И замыкает топ «Пять звезд на Павелецкой» – почти 4 000 отзывов и 11 000 оценок.
Также Кинопоиск и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в городах-миллионниках. Позиции в городских топах распределялись не только на основе количества оценок в Картах, но и в соответствии с рейтингом кинотеатра на Кинопоиске – он работает по такому же принципу, как рейтинг фильмов и сериалов. В карточке кинотеатра на Кинопоиске можно оставить отзыв и поставить оценку по 10-балльной шкале.
В Самаре было проанализировано 29 кинотеатров, почти 8 000 отзывов и 29 000 оценок, в топ-5 вошли:
В топ самых высоко оцененных кинотеатров городов-миллионников вошли:
Карточки кинотеатров на Кинопоиске составлены по аналогии со страницами фильмов и сериалов: на них можно оставить рецензии и поставить оценку по 10-балльной шкале. Также в карточке можно посмотреть номер телефона и адрес сайта кинозала. А в разделе «Билеты в кино» на сайте и в приложении Кинопоиска можно добавить кинотеатр в «Избранное», чтобы он всегда показывался в начале списка кинотеатров.