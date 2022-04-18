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Соревнования по плаванию между инспекторами ГИМС СО прошли в бассейне ЦСК ВВС

18 апреля 2022 17:06
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В заплыве на дистанцию 50 метров приняли участие 49 государственных инспекторов.

В бассейне ЦСК ВВС г. Самары были проведены соревнования по плаванию среди государственных инспекторов по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области. В заплыве на дистанцию 50 метров приняли участие 49 государственных инспекторов.

Первое место среди женщин заняла Алевтина Скрипачева - государственный инспектор по маломерным судам самарского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Первое место среди мужчин между собой разделили: Вячеслав Шиков - государственный инспектор по маломерным судам красноглинского инспекторского отделения и Игорь Неверов - государственный инспектор по маломерным судам тольяттинского инспекторского отделения Центра ГИМС.

Первое место среди инспекторских отделений по результату у мужчин:

жигулёвский инспекторский участок Центра ГИМС Главного управления.

Первое место среди инспекторских отделений по результату женщин:

тольяттинское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления.

Спорт в жизни сотрудников МЧС России занимает важное место. Для инспекторов ГИМС умение плавать – обязательное условие, ведь их служба напрямую связана с обеспечением безопасности на водных объектах в любое время года. Мужественная профессия спасателя обязывает быть в хорошей форме, чтобы прийти на помощь людям в любой тяжелой ситуации, будь то пожар, автомобильная авария или происшествие на воде. Протянуть руку утопающему - для него служебный долг, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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