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«Сообщи, где торгуют смертью»: сотрудники полиции региона проводят беседы с молодежью

25 марта 2025 15:19
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Полицейские предупредили юношей и девушек об ответственности за незаконный оборот наркотиков и призвали вести здоровый образ жизни.

Полицейские предупредили юношей и девушек об ответственности за незаконный оборот наркотиков и призвали вести здоровый образ жизни.

В Новокуйбышевске, в целях профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Наталья Мишустина и оперуполномоченный отдела уголовного розыска лейтенант полиции Александр Белоусов провели разъяснительную беседу с воспитанниками социально-реабилитационного центра.

В ходе мероприятия сотрудники полиции напомнили ребятам о вреде курения, распития спиртосодержащих напитков и употребления наркотических и психотропных веществ.

Полицейские предостерегли юношей и девушек от участия в незаконном обороте наркотиков, отметив, что, зачастую, злоумышленники вовлекают молодежь в преступную деятельность, предлагая «быстрый заработок», и призвали ребят не соглашаться на подобные предложения, предупредив об уголовной ответственности за преступления, связанные с хранением и распространением запрещенных веществ.

В заключение мероприятия сотрудники полиции призвали ребят сообщать обо всех известных им фактах распространения и потребления наркотических средств по телефону «102» или в дежурные части территориальных органов внутренних дел.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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