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Сомнолог: сонливость после кофе говорит о возможных болезнях

4 мая 2022 20:26
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Врач перечислила болезни, при которых кофе не бодрит.

Если кофе не спасает от сильной сонливости, стоит заподозрить у себя проблемы со щитовидной железой, кровью, неврологические заболевания или недостаток витаминов. Об этом 4 мая предупредила врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова, пишут "Известия".

«Самое часто используемое средство от сонливости — это кофе. Однако чрезмерное использование кофе, более одной-двух чашек в день, может отрицательно сказываться на работе сердца и сосудов. В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина Д», — приводит ее слова издание URA.RU.

Также врач привела правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать сонливости. По ее словам, важно ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, допускается отклонение в один-полтора часа. Сомнолог отметила, что рекомендованная продолжительность сна составляет 6–8 часов. Помимо этого, уверена она, спальня должна быть хорошо проветренной, а воздух в ней достаточно прохладный.

 

Фото:   pixabay

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