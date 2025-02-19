Я нашел ошибку
Главные новости:
Сокращенной рабочей недели из-за 23 февраля и 8 марта в этом году не будет
Сокращенной рабочей недели из-за 23 февраля и 8 марта в этом году не будет
Он назвал затонувшие в Черном море танкеры «миной замедленного действия».
Путин призвал как можно быстрее поднять со дна затонувшие танкеры в Черном море
В частности, подобные симптомы могут быть вызваны воспалением или раздражением слизистой оболочки глаза — конъюнктивы, а также роговицы.
Врач-офтальмолог рассказала, с какими причинами может быть связано ощущение песка в глазах
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
До 25 февраля клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учёта горячей воды
На данный момент вся задолженность УК «ЖУК» перед энергетиками рассматривается в арбитражном суде Самарской области.
Долг управляющей компании из Новокуйбышевска перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысил 150 млн рублей
И снял с нее не менее 1 миллиона 200 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. 
В Клявлинском районе полицейский незаконно завладел банковской картой местного жителя
Идея сохранения исторической памяти объединяет в рядах Движения более 900 000 человек из 89 субъектов Российской Федерации и 60 стран мира.
Самарцы могут стать добровольцами волонтерского корпуса 80-летия Победы
Россия и США договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.34
-0.09
EUR 95.67
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым
В Самаре пройдет дрейф-прогулка «На краю города» от Музея-галереи «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сокращенной рабочей недели из-за 23 февраля и 8 марта в этом году не будет

19 февраля 2025 09:10
101
Сокращенной рабочей недели из-за 23 февраля и 8 марта в этом году не будет

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля и Международного женского дня 8 марта сокращенной рабочей недели ни в том, ни в другом случае не будет. Об этом напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В этом году первый праздник выпадает на воскресенье, второй - на субботу.

"Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники", - сказал Котяков ТАСС.

Таким образом правительству удалось добиться достаточно сбалансированного календаря, в котором меньше "разорванных" трудовых недель внутри года.

"Когда мы его формируем, мы учитываем длительность новогодних и майских праздников, мы исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не рвалась", - пояснил Котяков.

В Роструде, в свою очередь, напомнили, что обычно при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной в итоге переносится на следующий после праздника рабочий день. Однако в этот раз выходной с 23 февраля перенесли на 8 мая (четверг), перед Днем Победы. Выходной с 8 марта перенесен на 13 июня (пятница), сразу после Дня России.

В обоих случаях за счет этого получились четырехдневные выходные в мае и июне, пишет РГ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
18 февраля 2025  12:18
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
361
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
1384
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
559
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
468
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
559
Весь список