Сокращенной рабочей недели из-за 23 февраля и 8 марта в этом году не будет

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В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля и Международного женского дня 8 марта сокращенной рабочей недели ни в том, ни в другом случае не будет. Об этом напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В этом году первый праздник выпадает на воскресенье, второй - на субботу.

"Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники", - сказал Котяков ТАСС.

Таким образом правительству удалось добиться достаточно сбалансированного календаря, в котором меньше "разорванных" трудовых недель внутри года.

"Когда мы его формируем, мы учитываем длительность новогодних и майских праздников, мы исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не рвалась", - пояснил Котяков.

В Роструде, в свою очередь, напомнили, что обычно при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной в итоге переносится на следующий после праздника рабочий день. Однако в этот раз выходной с 23 февраля перенесли на 8 мая (четверг), перед Днем Победы. Выходной с 8 марта перенесен на 13 июня (пятница), сразу после Дня России.

В обоих случаях за счет этого получились четырехдневные выходные в мае и июне, пишет РГ.