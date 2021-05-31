Соблюдение масочного режима в Самаре по-прежнему на усиленном контроле

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В общественном транспорте Самары реализация всего комплекса профилактических мер (соблюдение масочного режима от начала и до конца поездки, мойка и дезинфекция подвижного состава, вакцинация персонала предприятий транспортной сферы и т. п.) находится на непрерывном усиленном контроле. Так, только за одну неделю было организовано 60 рейдов, а за последние 9 месяцев – 1260 проверок с участием представителей профильного городского департамента, предприятий-перевозчиков, народных дружинников, а также сотрудников полиции.

Сегодня проверки стартовали с магистральной улицы – Ново-Садовой, где находится множество транспортных развязок.

Как отмечают проверяющие, большинство пассажиров все же берут с собой маски, а некоторые – предусмотрительно сразу несколько и делятся с попутчиками. Главное – забота о безопасности и недопущение задержки рейсов из-за беспечных или недобросовестных граждан. Чтобы подвижной состав следовал в соответствии с графиком, водители и кондукторы также нацелены на бесконфликтное общение с нарушителями и быстрое решение: если в салоне находится хотя бы один нарушитель, ему предлагается на ближайшей остановке покинуть транспортное средство. С начала текущего из наземного городского пассажирского транспорта пришлось высадить 2 703 человека (1 538 – из автобусов, 1 165 – из трамваев и троллейбусов). В противном случае (например, когда возникает конфликт) на помощь приходят правоохранители. Автобус, трамвай, троллейбус или маршрутное такси не должны отъезжать от остановочного пункта до тех пор, пока все не наденут маски. В метрополитене граждане без средств защиты органов дыхания не будут допущены даже к турникетным зонам. Ежедневно по этим поводам проводятся дополнительные инструктажи, еженедельно – собрания коллективов транспортных предприятий, где досконально разбирают все негативные случаи, касающиеся требования о соблюдении масочного режима.

Ни одна причина, будь то отсутствие времени на то, чтобы запастись масками, забывчивость или погодный фактор, не является уважительной ни для пассажиров, ни для водителей и кондукторов.

«Напоминаем нашим сотрудникам, как они должны действовать в сложившейся ситуации. Постоянно говорим, что маска нужна от начала и до конца рейса, что заходить в салон нужно уже в маске, надев ее правильно, то есть защитное средство должно прикрывать и рот, и нос. Недопустимо спускать маску на подбородок. То же самое нужно требовать и от пассажиров. И, конечно же, предупреждаем о последствиях, включая наказание для нарушителей. В частности, в нашем предприятии нарушители из числа персонала, работающего на линиях, не досчитаются в своих кошельках премиальной части заработной платы. То есть наказание рублем действует не только в отношении пассажиров, пренебрегающих масками», – пояснила представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Проверять салоны общественного транспорта на предмет ношения масок будут до полного снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией. Ежедневно рейдами охватывают порядка 35 маршрутов и свыше 230 единиц подвижного состава.

Фото: администрация Самары