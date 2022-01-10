Снежный хищник из Клявлино восхитил самарцев

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В Клявлинском районе Самарской области появилась гигантская снежная скульптура. Снимки внушительных размеров тигра разлетелись по сети. Рыжего хищника в окрестностях села, как оказалось, именуют «тигровой анакондой».

Кто создал исполина – неизвестно. Ясно лишь, что краски на рыжие полоски ушло немало:

«Два ведра и маленькое корытце», - предположил Антон Новиков.

«Клявлинский сфинкс» стал местной достопримечательностью. И пока одни восхищались творчеством мастеров, другие предложили установить на тигре горку:

«Молодцы! Класс! Побольше бы таких умельцев. И было бы краше и веселее жить. Круто!», - писал Геннадий Афанасьев.

«Можно на нем горку для малышей сделать», - добавила Татьяна Литвинова.

Масштабная скульптура, по словам некоторых пользователей, стала продолжением снежного флэшмоба. Несколько дней назад в Самарской области в селе Шентала уже мастерили яркий грузовик оранжевого цвета, сообщает ГТРК Самара.