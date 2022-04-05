Служебных собак УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию

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Сотрудники кинологической службы уголовно-исполнительной системы региона провели списание служебных собак. Четвероногих помощников отправляют на заслуженный отдых. У всех двенадцати собак наступил пенсионный возраст и в дальнейшем им необходима спокойная жизнь.

Немецкие, восточно-европейские овчарки и ризеншнауцер передаются на безвозмездной основе. Все животные привиты, обучены командам, имеют хорошие навыки патрулирования, розыска и охраны, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

- Наши собаки прошли специальные курсы дрессировки, - говорит начальник кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН майор внутренней службы Александр Глотов. – Они станут верными и преданными друзьями для новых хозяев.