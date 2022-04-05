Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
В Самаре более 200 детских и спортивных площадок находятся над сетями водоснабжения и водоотведения
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
Заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
Заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи
5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи
Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара
Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара
В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек
В Самарской области из-за подтопления была проведена эвакуация 13 человек
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию.
Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.16
EUR 92.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Служебных собак УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию

5 апреля 2022 12:47
126
Служебных собак УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию

Сотрудники кинологической службы уголовно-исполнительной системы региона провели списание служебных собак. Четвероногих помощников отправляют на заслуженный отдых. У всех двенадцати собак наступил пенсионный возраст и в дальнейшем им необходима спокойная жизнь.

Немецкие, восточно-европейские овчарки и ризеншнауцер передаются на безвозмездной основе. Все животные привиты, обучены командам, имеют хорошие навыки патрулирования, розыска и охраны, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

- Наши собаки прошли специальные курсы дрессировки, - говорит начальник кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН майор внутренней службы Александр Глотов. – Они станут верными и преданными друзьями для новых хозяев.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
28
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
64
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
5 апреля 2022  12:32
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
135
Свыше 50% от запланированного объема: в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
5 апреля 2022  09:34
Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог
200
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
469
Весь список