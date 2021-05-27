Служба занятости СО предлагает подросткам получить первые трудовые навыки во время каникул

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Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области проведена работа по привлечению дополнительного финансирования на организацию занятости подростков в текущем году. На сегодняшний день численность несовершеннолетних, которые будут временно трудоустроены, составляет 6676 человек. По состоянию на 26 мая трудоустроено 1049 подростков. Основной этап трудоустройства начинается с июня в период летних каникул.

Центр занятости населения Кинеля заключил договор с Домом молодежных организаций «Альянс молодых» на трудоустройство 13 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 15-летняя жительница Кинеля Настя Потапова уже месяц трудится на благо родного города. После окончания школьных занятий она и еще 12 подростков занимаются работами по уборке и благоустройству общественных мест отдыха: скверов, парков. Девочка признается, что работа во время каникул – хорошая возможность не только заработать собственные деньги, но и получить первые трудовые навыки.

Алина Князева не первый раз трудоустраивается через центр занятости населения. Как и многие ее сверстники хочет посвятить свою будущую профессиональную деятельность развитию Кинеля. «Я люблю наш город. Занимаюсь благоустройством для того, чтобы ребята, которые растут, пенсионеры, которые гуляют, любовались нашими видами, красотами города. Так как этот город является частичкой моей души. Я здесь выросла и планирую остаться здесь и в дальнейшем», – рассказала Алина.

В период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам выплачивается заработная плата не ниже МРОТ в месяц, а также материальная поддержка со стороны службы занятости в размере 2250 рублей в месяц, пропорционально периоду трудоустройства.

Подростки от 14 до 17 лет включительно могут стать помощниками специалиста, садовника, вожатого, воспитателя, работниками по документообороту, рабочими по благоустройству, ассистентами специалиста по работе с молодежью и др.

Для содействия в трудоустройстве необходимо обратиться в центр занятости населения, где в целях выбора места трудоустройства подросткам предлагается получить профориентационные услуги.