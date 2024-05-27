Служба занятости Самарской области содействует работодателям в поиске сотрудников

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Служба занятости Самарской области помогает жителям региона найти работу и содействует работодателям в поиске сотрудников. Особое внимание сейчас уделяется обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Житель Самары Артем Юзефович в конце прошлого года стал искать себе подходящую вакансию, однако успехом самостоятельный поиск не увенчался. Он обратился в центр занятости населения, где ему меньше чем за месяц подобрали и предложили вакансию полировщика лопаток в ПАО «ОДК-Кузнецов».

«Специалисты центра занятости помогли мне составить резюме с учетом моих навыков и опыта работы, - поделился Артем. - Вскоре мне предложили вакансию полировщика лопаток. После собеседования меня приняли, и около трех месяцев под руководством наставника я получал необходимые знания и навыки».

По словам специалистов предприятия, работа полировщика лопаток требует усидчивости и ответственности, несмотря на высокую степень технологичности производства, выполняется она только вручную. Лопатки - ключевые детали в производстве авиационных и ракетных двигателей, и здесь дефекты недопустимы. Поэтому к обучению персонала подходят максимально внимательно.

«Как и многие другие предприятия мы активно привлекаем новых сотрудников - рассказала директор по персоналу ПАО «ОДК Кузнецов» Ирина Денисова. – Используем все каналы привлечения сотрудников на предприятие, в том числе работаем с молодежью. На предприятии действует система наставничества. Готовы обучать специалистов на своей базе. Особенно нужны сейчас токари, фрезеровщики, полировщики, шлифовщики, операторы станков с программным управлением».

«На региональном рынке труда сейчас много вариантов трудоустройства, только в Самаре порядка 20 тысяч вакансий, - отметила начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения Самары и Волжского района Светлана Сафина. - Центр занятости населения активно сотрудничает с работодателями, помогая найти сотрудников, мы проводим различные мероприятия, направленные на повышение уровня занятости и развитие кадрового потенциала компаний, организуем рекрутинговые выезды, ярмарки вакансий».

В настоящее время в Самарской области более 49 тысяч рабочих мест ждут соискателей. Узнать о них подробнее можно на портале «Работа России».

Фото: министерство труда Самарской области