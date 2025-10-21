Я нашел ошибку
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства

21 октября 2025
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства

Одной из приоритетных задач службы занятости Самарской области является комплексная поддержка ветеранов специальной военной операции. Это помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии. Индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО позволяет найти оптимальное решение под каждую жизненную ситуацию.

Ветеран СВО из Кинель-Черкасского района Александр Савельев – пример настоящего патриотического служения Родине. Родился и вырос в Кинель-Черкассах, получил среднее профессиональное образование. Осенью 2023 года подписал контракт и отправился в зону проведения СВО – решил помочь друзьям, которые там уже служили.

Отслужив более полутора лет, Александр по окончании контракта вернулся на свою малую родину – дома ждали жена и двое маленьких детей. Ветеран обратился в центр занятости населения Кинель-Черкасского района, в середине августа этого года Александр оформил заявление на трудоустройство, а месяц спустя, в сентябре – трудоустроился на ООО «Стройкерамика» машинистом многоковшового экскаватора.

«Специалисты центра занятости встретили приветливо, провели работу по профориентации и социальной адаптации и предложили несколько вариантов по трудоустройству. Решил устроиться на кирпичный завод – работа знакомая и понятная. Радует отношение специалистов – на каждом шаге подсказывали, помогали с оформлением документов, я чувствовал их заинтересованность и искреннее желание помочь», – рассказал Александр Савельев.

Александр Черных, директор ООО «Стройкерамика», о работе ветерана СВО и взаимодействии с центром занятости отзывается положительно: «На нашем предприятии есть субсидируемые рабочие места – совсем недавно на такое место принял Александра Савельева – этого человека я очень хорошо знаю, когда он решил вернуться к нам работать, мы все были рады, ведь он знает весь производственный цикл, трудится ответственно. Со службой занятости мы работаем плотно – у них множество различных программ, рад, что мы в них участвуем».

 «Наша работа начинается сразу после возвращения ветеранов СВО домой и продолжается даже после их трудоустройства. Важно, чтобы ребята скорее вернулись к мирной жизни – и в этом помогает слаженная работа органов местного самоуправления, социальной защиты населения, работодателей и службы занятости», – поделилась руководитель территориального центра занятости населения Кинель-Черкасского района Елена Судойская.

Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области

