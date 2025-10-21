Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства

89

Одной из приоритетных задач службы занятости Самарской области является комплексная поддержка ветеранов специальной военной операции. Это помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, повышении квалификации или получении востребованной профессии. Индивидуальный подход и персональное сопровождение каждого участника СВО позволяет найти оптимальное решение под каждую жизненную ситуацию.

Ветеран СВО из Кинель-Черкасского района Александр Савельев – пример настоящего патриотического служения Родине. Родился и вырос в Кинель-Черкассах, получил среднее профессиональное образование. Осенью 2023 года подписал контракт и отправился в зону проведения СВО – решил помочь друзьям, которые там уже служили.

Отслужив более полутора лет, Александр по окончании контракта вернулся на свою малую родину – дома ждали жена и двое маленьких детей. Ветеран обратился в центр занятости населения Кинель-Черкасского района, в середине августа этого года Александр оформил заявление на трудоустройство, а месяц спустя, в сентябре – трудоустроился на ООО «Стройкерамика» машинистом многоковшового экскаватора.

«Специалисты центра занятости встретили приветливо, провели работу по профориентации и социальной адаптации и предложили несколько вариантов по трудоустройству. Решил устроиться на кирпичный завод – работа знакомая и понятная. Радует отношение специалистов – на каждом шаге подсказывали, помогали с оформлением документов, я чувствовал их заинтересованность и искреннее желание помочь», – рассказал Александр Савельев.

Александр Черных, директор ООО «Стройкерамика», о работе ветерана СВО и взаимодействии с центром занятости отзывается положительно: «На нашем предприятии есть субсидируемые рабочие места – совсем недавно на такое место принял Александра Савельева – этого человека я очень хорошо знаю, когда он решил вернуться к нам работать, мы все были рады, ведь он знает весь производственный цикл, трудится ответственно. Со службой занятости мы работаем плотно – у них множество различных программ, рад, что мы в них участвуем».

«Наша работа начинается сразу после возвращения ветеранов СВО домой и продолжается даже после их трудоустройства. Важно, чтобы ребята скорее вернулись к мирной жизни – и в этом помогает слаженная работа органов местного самоуправления, социальной защиты населения, работодателей и службы занятости», – поделилась руководитель территориального центра занятости населения Кинель-Черкасского района Елена Судойская.

Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области