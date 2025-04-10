Служба ПДН Сызранского линейного отдела организовала проведение конкурса детского творчества

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В связи с празднованием 90-летия со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели в образовательных учреждениях г.Сызрани конкурс детского художественного творчества «Инспектор ПДН глазами ребенка».

Обучающиеся старших классов ГБОУ СОШ № 30 г.Сызрани с удовольствием приняли участие и предоставили на суд жюри много интересных работ.

Некоторые рисунки содержали стихотворные строки, в которых дети отразили важность службы ПДН, которая, прежде всего, стоит на защите детства.

Все рисунки проницательны, демонстрируют уважение к инспекторам по делам несовершеннолетних. Представленные работы невольно заставляют задуматься о некоторых трудностях детей и подростков, которые на первый взгляд могут показаться незначительными и не особо важными.

По итогам конкурса, в результате нелегкого выбора, на конкурсный отбор жюри УТ МВД России по ПФО направлена работа обучающейся 8 класса Кадышевой Полины.

Остается дождаться результатов конкурсного отбора Управления на транспорте МВД России по ПФО среди творческих работ детей и подростков.