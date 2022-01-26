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Служба неотложки региона для больных COVID-19 уже отработала более 1200 вызовов

26 января 2022 17:21
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По мере необходимости для обслуживания пациентов формируются   дополнительные бригады и наращивается потенциал службы.

Отделения неотложной помощи пациентам с COVID-19 на станциях скорой медицинской помощи были созданы в конце прошлого года по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Новая служба   призвана разгрузить экстренную медицинскую службу и неотложную медицинскую помощь поликлиник, обеспечить централизованную доставку пациентов с инфекционными заболеваниями на обследование (КТ- томографию)  и  при необходимости на госпитализацию.

На прошлой неделе глава региона передал городским станциям скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus, предназначенных для работы специальных бригад по медицинской эвакуации жителей с новой коронавирусной инфекцией.

Главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок рассказал, что 10 новых автомобилей пополнили специальную службу, которая на время пандемии поможет в доставке пациентов на обследования, перевозке их в стационар, тем самым сократив опасность инфицирования вирусом здоровых людей.

 «К примеру, пациента из поликлиники могут направить на компьютерную томографию. Добираясь в лечебное учреждение или домой самостоятельно, он может представлять опасность для окружающих, - пояснил Александр Иванович. - Чтобы прервать эту инфекционную цепочку, возможность заражения, и создана специальная служба, которая на время пандемии позволяет этих пациентов доставлять из дома на КТ-исследования, затем домой или в стационар, если кто-то нуждается в госпитализации».

В условиях роста заболеваемости с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» бригады неотложной помощи помогают разделить потоки больных и здоровых, обезопасить людей от заражения инфекцией. 

По мере необходимости для обслуживания пациентов формируются   дополнительные бригады и наращивается потенциал службы.

 «В нашу задачу входит транспортировка больных от участковых врачей на обследования или госпитализацию, врач может вызвать машину в поликлинику или на дом к пациенту, - отметила фельдшер Тольяттинской станции скорой помощи Юлия Гончарова. - Новые автомобили оснащены всей необходимой аппаратурой. И хотя мы осуществляем перевозку больных, если в процессе транспортировки нужно будет оказать срочную помощь, все медикаменты и аппаратура для оказания полноценной медицинской помощи есть в автомобиле». 

Водитель бригады Игорь Климов подчеркнул, что в настоящее время число вызовов увеличивается, но новая машина отличается хорошей маневренностью, мобильностью, поэтому позволяет работать оперативнее.

С ноября службы неотложки для больных COVID-19 отработали более 1200 вызовов. На станциях «скорой» продолжается формирование дополнительных неотложных бригад для повышения доступности помощи пациентам.

 

Фото:   превительство СО

 

 

 

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