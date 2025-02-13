Следственный комитет Российской Федерации объявляет ежегодный конкурс «Юный следователь»

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Участники проекта смогут познакомиться с реальной работой следователей, узнать интересные факты из истории российского следствия, сформировать представление о правоохранительной системе нашей страны в целом.

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 11 до 17 лет. Документы на участие в конкурсе подаются в следственное управление СК России по Самарской области (г. Самара, ул.Ст.Разина, 37) или в следственное управление СК России по месту жительства с пометкой «Конкурс «Юный следователь».

По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел кадров следственного управления по Самарской области: 8 (846) 300-7-181.

До 10 марта 2025 года необходимо направить заполненную анкету-заявку участника конкурса и согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных ребенка. Кроме этого, до 10 марта 2025 года необходимо представить оформленное соответствующим образом конкурсное задание и портфолио.

Темы и содержание конкурсных заданий размещены на официальном сайте СК России в разделе «Следственный комитет детям, подросткам и их родителям» (https://child.sledcom.ru/YU).

Лучшие работы будут направлены в центральную конкурсную комиссию в Москву, где определят победителей конкурса – будущих участников проекта «Юный следователь» со всей страны.

Итоги конкурса подведут с 20 по 30 марта 2025 года, результаты будут размещены на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Победители конкурса получат электронный сертификат и бесплатную путевку на профильную смену «Юный следователь» в лучшие детские центры отдыха России. Важно отметить, что проезд детей и сопровождение их к месту отдыха и обратно осуществляется за счет родителей (законных представителей).

Обратите внимание и остерегайтесь мошенников: Следственный комитет России не осуществляет продажу льготных путевок в детские центры.