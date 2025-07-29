Следственный изолятор №1 посетила Елена Лапушкина

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Следственный изолятор №1 посетила Уполномоченный по правам человека региона Елена Лапушкина. В ходе рабочего визита её сопровождали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Олег Заложук, а также члены Общественной наблюдательной комиссии региона.

В ходе проверки Елена Лапушкина, Олег Заложук осмотрели условия содержания в камерах, обратили внимание на санитарные условия, проверили коммунально-бытовые условия, созданные в учреждении. Отдельное внимание было уделено несовершеннолетним - были проверены условия их содержания, питания и медицинского обеспечения.

В завершение визита состоялся прием осужденных, в ходе которого были предоставлены консультации по интересующим вопросам в рамках действующего законодательства.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области