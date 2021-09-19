Слабослышащие дети Самары встретятся с детским писателем Юлией Ивановой из Санкт-Петербурга

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22 сентября в «Школе-интернате №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» пройдет встреча с детским писателем Юлией Ивановой (Санкт-Петербург).

Это будет первая из серии встреч детских писателей со слабослышащими детьми региона в рамках большого областного проекта по абилитации глухих и слабослышащих детей «Вовлечение детей с нарушением слуха в практическую литературную деятельность».

Основная цель проекта – стереть границы в общении для детей с особенностями здоровья, дать им возможность приобщиться к чтению и литературе через безбарьерное общение. Самарская областная детская библиотека выступает главным организатором проекта. Встречи будут проходить в сопровождении сурдопереводчика.

Общение со слабослышащими детьми имеет свои особенности, но, как говорят писатели, которые уже имели подробный опыт и участвовали в проекте, о «трудностях перевода» быстро забываешь, когда находятся общие темы для разговора – книга и язык литературы стирает границы.

В рамках проекта писательница встретится с воспитанниками самарской Школы-интерната №4 для детей с нарушениями слуха. На встрече с Юлией Ивановой слабослышащие ребята познакомятся со сказочными героями и новыми книгами автора, смогут окунуться в удивительный, волшебный мир, который создал писатель, и который так полюбился многим читателям, а также смогут познакомиться с книгами писателя также на интерактивной выставке «Чемодан историй Юлии Ивановой».

Фото: минкульт СО