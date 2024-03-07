Скончался Александр Зверев, художник издания «Самарские известия»

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7 марта 2024 года в возрасте 76 лет скончался Александр Алексеевич Зверев, художник издания «Самарские известия».



Зверев Александр Алексеевич работал редактором отдела фотоиллюстрации газеты «Самарские известия», занимался коллажами и оформлением издания. Он – член Союза журналистов России с 1994 года.



Был яркой творческой личностью, преданным своей газете – почти вся его трудовая жизнь была связана с «Самарскими известиями».



Уход из жизни Александра Зверева – горькая потеря.



Прощание 8 марта, с 16.00, и 9 марта до 11.00 по адресу: г.Самара, ул. Первомайская, дом 27-А, кв. 109.



Похороны — 9 марта, в 11.00 — вынос.