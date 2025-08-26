Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина

189

24 августа, в возрасте 78 лет, скончалась Елена Маргина

Елена Ивановна – заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России, член профессиональных литераторов России, член Союза театральных деятелей России.

В 1990-х годах работала в комитете по телевидению и радиовещанию редактором музыкальной редакции. С 1998 года возглавляла Самарский филиал Российского фонда культуры, была директором и председателем Правления фонда. Она – дипломант всероссийских телевизионных конкурсов, лауреат Губернской премии в области культуры и искусств.

Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих. Она не только освещала важные события, но и формировала общественное мнение, поддерживая культурные инициативы в регионе. Она была примером профессионализма и преданности своему делу, сообщает пресс-служба минкульта СО.