Скончалась сыгравшая в фильме «Любовь и голуби» актриса Наталья Тенякова

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На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Тенякова – вдова Сергея Юрского. Об этом сообщил МХТ им. Чехова.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем», – говорится в сообщении театра.

В МХАТ она пришла в 1988 г. уже известной актрисой, прославившись ролями в театре им. Ленинского комсомола, БДТ и Театре им. Моссовета. Зрители запомнили ее по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби»., пишут "Ведомости".