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Скончалась Лидия Климентова - бывший председатель областного комитета Профсоюза работников здравоохранения региона

16 марта 2025 14:44
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Она проработала в системе здравоохранения более 50 лет.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 87-м году жизни скончалась Климентова Лидия Алексеевна - бывший председатель областного комитета Профсоюза работников здравоохранения Самарской области, который она возглавляла с 1974 года и на протяжении 45 лет.

Свой трудовой путь в 1962 году – выпускница Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова - начала с должности участкового врача больницы №17 Самарского района г.Куйбышева.

В 1974 году Лидия Алексеевна занимала пост председателя областного комитета Профсоюза работников здравоохранения Самарской области. Она проработала в системе здравоохранения более 50 лет.

Лидия Алексеевна Заслуженный врач Российской Федерации. Избиралась от профсоюзов Самарской области депутатом Верховного Совета СССР.

За активную добросовестную работу имеет множество наград: знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах», знак I степени «За заслуги перед профдвижением России», медаль «Ветеран труда», Почетные Грамоты ФНПР, ЦК Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерации профсоюзов Самарской области.

Член Президиума ЦК Профсоюза работников здравоохранения, член коллегии министерства здравоохранения Самарской области, член комиссии по законодательству и социальным вопросам губернской думы.

Прощание состоится 18 марта с 11.00 до 12.00 в траурном зале по адресу: ул. Борская, 108

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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