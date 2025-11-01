Скончалась экс-проректор Университета Наяновой Надежда Рогожина

93

30 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Надежда Рогожина - педагог, бывший проректор Университета Наяновой, сообщает Волга Ньюс.

Надежда Рогожина в 1968 г. окончила факультет иностранных языков Куйбышевского педагогического института (английское отделение). В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Московском государственном педагогическом университете.

С 1968 по 1973 г. она работала учителем английского языка в средней школе № 120 Куйбышева. С 1973 по 1990 г. - преподаватель кафедры иностранных языков Куйбышевского института культуры, с 1990 по 2020 год - завкафедрой лингвистики и межязыковой коммуникации, проректор по международным программам Самарского государственного областного университета (Наяновой).

Прощание с Надеждой Рогожиной пройдет 2 ноября в Храме в честь святой мученицы Татианы (ул. Академика Павлова, 1б). Литургия начнется в 9:00, отпевание - в 10:30, вынос - в 11:30