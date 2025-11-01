Я нашел ошибку
Главные новости:
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
Прощание с Надеждой Рогожиной пройдет 2 ноября.
Скончалась экс-проректор Университета Наяновой Надежда Рогожина
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии.
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
0.48
EUR 93.39
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Скончалась экс-проректор Университета Наяновой Надежда Рогожина

1 ноября 2025 17:20
93
Прощание с Надеждой Рогожиной пройдет 2 ноября.

30 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Надежда Рогожина - педагог, бывший проректор Университета Наяновой, сообщает Волга Ньюс.

Надежда Рогожина в 1968 г. окончила факультет иностранных языков Куйбышевского педагогического института (английское отделение). В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Московском государственном педагогическом университете.

С 1968 по 1973 г. она работала учителем английского языка в средней школе № 120 Куйбышева. С 1973 по 1990 г. - преподаватель кафедры иностранных языков Куйбышевского института культуры, с 1990 по 2020 год - завкафедрой лингвистики и межязыковой коммуникации, проректор по международным программам Самарского государственного областного университета (Наяновой).

Прощание с Надеждой Рогожиной пройдет 2 ноября в Храме в честь святой мученицы Татианы (ул. Академика Павлова, 1б). Литургия начнется в 9:00, отпевание - в 10:30, вынос - в 11:30

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии.
01 ноября 2025, 17:10
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии. Здравоохранение
20
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
01 ноября 2025, 16:35
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту. Общество
86
Полтора века на страже здоровья. 
01 ноября 2025, 16:17
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
Полтора века на страже здоровья.  Здравоохранение
124
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
31
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
367
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
620
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
588
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
509
Весь список