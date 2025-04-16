Сколько стоит покрасить яйца к Пасхе?

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Bankiros.ru выяснил, сколько стоит покрасить яйца луковой шелухой в 2025 году. Составили рейтинг регионов с ценами и сравнили с прошлым годом.Если вы хотите покрасить яйца, то можно ради экономии несколько месяцев копить шелуху к Пасхе. Также можно набрать ее в магазине и пробить как лук. Но к знаковой дате, как правило, шелухи в коробках становится все меньше. Поэтому тем, кто не сориентировался заранее, придется покупать и раздевать лук. Для покраски десятка яиц будет достаточно обнажить два килограмма лука. Для большего эффекта советуем купить коричневые яйца, тогда получится более темный и бордовый оттенок.

Как красить:

Промыть шелуху и яйца;

Положить яйца с шелухой в кастрюлю;

Залить водой, добавить немного соли и уксуса;

Довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут;

Затем процедить и оставить яйца в отваре на несколько часов или на ночь;

Готовые яйца можно натереть маслом для блеска.

Сколько стоят яйца в России в 2025 году?

Стоимость продуктов в России смотрели у Росстата в таблице о средних ценах за февраль 2025 года и аналогичный период 2024 года.Яйца за прошедший год подешевели на 12,1%, десяток теперь продают по 115 рублей, а не по 129 рублей. Скорее всего, это связано с тем, что в 2024 году был резкий рост цен на яйца, а теперь стоимость стабилизировалась. Но вот лук в 2025 году резко подорожал – на 28,7%. Два килограмма можно купить за 108 рублей, хотя год назад стоил 77 рублей.Итого покрасить яйца традиционным методом в этом году обойдется в 223 рубля. В прошлом году можно было уложиться в 206 рублей, стоимость за год выросла на 7,6%.Все меньше людей красят яйца луковой шелухой. В пресс-службе маркетплейса Wildberries сообщили Bankiros.ru, что по сравнению с прошлым годом на 26% вырос спрос на пищевые красители. На маркетплейсе большой разброс цен, красители можно купить примерно за 130-650 рублей. Поэтому вариант с луком оказался достаточно экономным по сравнению с цветными красителями.

В каких регионах цены выше

Дороже всего отметить Пасху на Дальнем Востоке. В Чукотском федеральном округе самая высокая цена в стране – 788 рублей. Это более чем в три раза превышает среднюю стоимость по России. В других регионах ДФО следующие цены: в Камчатском крае – 385 рублей, в Сахалинской области – 358 рублей, в Магаданской – 353 рубля, в Якутии – 346 рублей, в Приморском крае – 296 рублей, в Амурской области – 277 рублей.Второй федеральный округ, который попал в топ-10 по высоким ценам – Северо-Западный. Например, в Ненецком автономном округе десяток яиц и два кило лука стоят 341 рубль. В Калининградской области придется отдать 313 рублей за покраску яиц, а в Мурманской области – 270 рублей.

В каких регионах цены ниже

Ниже всего цены оказались в Приволжье. Самая низкая цена в Мордовии – 174 рубля. В Оренбургской области – 189 рублей, в Пензенской – 191 рубль, в Самарской области и Башкортостане по 191 рубль, в Нижегородской области – 193 рубля, в Ульяновской области – 195 рублей.В топе по низким ценам оказался Сибирский федеральный округ. Отметить Пасху за 181 рубль можно в Омской области, 191 рубль придется потратить в Алтайском крае. Также недорогие яйца и лук в Курганской области, продукты стоят по 194 рубля в регионе.