Ситуация с подачей водоснабжения в домах ЖК «Лесная поляна» находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной

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Ситуация с подачей холодного водоснабжения в дома ЖК «Лесная поляна» Кировского района находится на личном контроле главы города Елены Лапушкиной. Сегодня в Администрации Самары состоялось совещание с участием представителей УК, ООО «СКС», руководителей Департамента горхозяйства и экологии, департамента управления имуществом, главы Кировского района.

В настоящее время на месте в работе по восстановлению подачи водоснабжения задействованы все необходимые службы жилищного хозяйства. Специалистами ведется демонтаж насосного оборудования и спайка новой байпасной линии, которая позволит уже сегодня запустить водоснабжение на пониженном давлении.Таким образом, вода сможет дойти до потребителей первых этажей ЖК.

«Сейчас самое главное – обеспечить жителей водой. Специалисты с утра работают на данной территории. Очень надеюсь, что в ближайшее время будет восстановлено водоснабжение пока на пониженном давлении. Совершенно точно мы людей не бросим, будем решать эту проблему до конца. Насосы находятся на просушке. Управляющие компании, обслуживающие дома, выразили готовность приобрести и установить новые насосы в случае необходимости их замены. Очень надеюсь, что жители поддержат это решение, потому что на данный момент оборудование является общедомовым имуществом. Параллельно с этим мы запускаем процедуру передачи оборудования из конкурсной массы банкротящегося предприятия в муниципалитет с последующей передачей на обслуживание в ресурсоснабжающую компанию. Тогда будет возможно полностью обновить всю систему водоснабжения данных домов. Процедура займет несколько месяцев, но это решение вопроса в целом. Во время переходного периода мы будем держать ситуацию на контроле-до тех пор, пока проблемы не будут устранены»,- отметила Елена Лапушкина.

Проблемы с оборудованием и обеспечением водой жителей домов ЖК «Лесная поляна» возникли по вине застройщика, который не соблюдал технические требования.

Фото: администрация Самары