Ситимобил и ВКонтакте запустили в Самаре аренду электросамокатов в соцсети «Прокат ВКонтакте»

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ВКонтакте запустился сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте». Новый сервис уже доступен жителям Самары. С его помощью самарцы смогут арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки в соцсети. Прокат ВКонтакте запущен сервисом городской мобильности Ситимобил совместно с VK, первым партнёром выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и других партнёров-вендоров аренды самокатов.

«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети. Технологическая и операционная синергия компаний позволит эффективно развивать новое бизнес-направление и предлагать пользователям больше новых возможностей — в дальнейшем в сервисе появятся уникальные социальные функции ВКонтакте.

Аренда электросамокатов дополнит возможности городской мобильности в суперприложении VK. Теперь пользователи смогут вызвать автомобиль с помощью Такси ВКонтакте для длинных поездок, а для коротких городских прогулок арендовать электросамокат в Прокате ВКонтакте. Оплачивать поездки можно также внутри приложения. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

Бренд «Прокат ВКонтакте» сосредоточится на развитии сервиса для молодой активной аудитории, для которой самокаты — это возможность открывать город и получать больше новых впечатлений. Это экологичный и доступный сервис для ярких поездок в городе: как самостоятельных, так и с друзьями или близкими.

На старте Прокат ВКонтакте доступен пользователям из Самары, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга — парковки самокатов можно будет найти по всему городу, в том числе в самых оживлённых местах. В течение сезона география сервиса будет расширяться в другие регионы. Прокат ВКонтакте будет доступен во всех городах работы партнёров, в 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.

Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть её можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям Проката ВКонтакте будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi, сообщает пресс-служба Ситимобил.