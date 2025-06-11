Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 1500 жителей села будут получать всю необходимую первичную медико-санитарную помощь в обновленном офисе.
В селе Верхняя Подстепновка обновлён офис врача общей практики
Более 9,5 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Самары этим летом
Более 9,5 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Самары этим летом
В День России в Губернии пройдут праздничные мероприятия
В День России в Губернии пройдут праздничные мероприятия
Спортивный клуб «Крылья Мечты» из Самары стал победителем премии УЕФА
Спортивный клуб «Крылья Мечты» из Самары стал победителем премии УЕФА
В Сызрани в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
В Сызрани в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
В Самаре 25 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Самаре 25 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
Резидент «Жигулёвской долины» экспортирует инновационные кровельные материалы с господдержкой
Резидент «Жигулёвской долины» экспортирует инновационные кровельные материалы с господдержкой
В Самарской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» меняет качество жизни в селе Исаклы
В Самарской области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» меняет качество жизни в селе Исаклы
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.6
-0.55
EUR 89.79
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Швеи Самарской области соревновались за звание лучшей

11 июня 2025 12:19
122
Швеи Самарской области соревновались за звание лучшей

В Самаре состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея». В этом году он проходит в рамках нового нацпроекта «Кадры», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

«Конкурс профмастерства проводится с 2012 года, — прокомментировала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – В Самарской области проходили и региональные, и федеральные этапы по различным номинациям. Сегодня соревнуются швеи. Они выполняют теоретические и практические задания. Победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч – за второе и 30 тысяч – за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке».

Соревнования в этой номинации проходили в нашем регионе в 2022 году, и уже второй раз площадкой для них становится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

«Любой конкурс важен для профессионального развития, — подчеркнула директор колледжа Татьяна Санникова. — Профессия швеи – это о красивом, о моде, о нашем российском, самарском. В нашей стране уважают тех, кто может сотворить что-то своими руками. И этот конкурс – тому подтверждение».

Участники конкурса своей профессией гордятся, отмечают, что такие состязания становятся и испытанием, и праздником.

«Я захотела стать швеей в детстве, когда на уроке труда сшила первую юбку-солнце, — поделилась Елена Соларева. – Родители сначала были против того, чтобы я пошла получать профессию после девятого класса, но я настояла. А через 15 лет отец сказал мне: я рад, что ты это сделала. Мне нравится моя работа. Никогда не уходила из профессии, даже в 90-е годы, когда было сложно, и связываю с этой профессией дальнейшую жизнь».

В экспертную комиссию конкурса вошли преподаватели, профессионалы в мире моды.

«Благодарна за возможность принять участие в конкурсе в качестве эксперта, — прокомментировала художник-модельер, член Союза дизайнеров России Мария Казак.  – Сегодня в сфере легкой промышленности наблюдается подъем, и нельзя не отметить тех людей, труд которых лежит в основе этого подъема. Они создают не просто одежду, они создают наши традиции, культурный код. Важно, чтобы как можно больше людей узнало о профессии швеи, и чтобы больше молодежи приходило в эту профессию».

Самарские региональные бренды оказывают поддержку конкурсу. Бренд профессиональных портновских манекенов «Иминера» и сеть магазинов «1001 ткань» учредили спецпризы, а издание «Roussel Collection» оказывает информационную поддержку проекту.

Имена победителей будут названы на торжественном награждении 27 июня в Струковском парке. Финалист самарского регионального этапа представит губернию на федеральном уровне в Нижнем Новгороде.

Фото – Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
222
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
205
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
192
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
143
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
869
Весь список