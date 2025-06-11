Швеи Самарской области соревновались за звание лучшей

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В Самаре состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея». В этом году он проходит в рамках нового нацпроекта «Кадры», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

«Конкурс профмастерства проводится с 2012 года, — прокомментировала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – В Самарской области проходили и региональные, и федеральные этапы по различным номинациям. Сегодня соревнуются швеи. Они выполняют теоретические и практические задания. Победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч – за второе и 30 тысяч – за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке».

Соревнования в этой номинации проходили в нашем регионе в 2022 году, и уже второй раз площадкой для них становится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

«Любой конкурс важен для профессионального развития, — подчеркнула директор колледжа Татьяна Санникова. — Профессия швеи – это о красивом, о моде, о нашем российском, самарском. В нашей стране уважают тех, кто может сотворить что-то своими руками. И этот конкурс – тому подтверждение».

Участники конкурса своей профессией гордятся, отмечают, что такие состязания становятся и испытанием, и праздником.

«Я захотела стать швеей в детстве, когда на уроке труда сшила первую юбку-солнце, — поделилась Елена Соларева. – Родители сначала были против того, чтобы я пошла получать профессию после девятого класса, но я настояла. А через 15 лет отец сказал мне: я рад, что ты это сделала. Мне нравится моя работа. Никогда не уходила из профессии, даже в 90-е годы, когда было сложно, и связываю с этой профессией дальнейшую жизнь».

В экспертную комиссию конкурса вошли преподаватели, профессионалы в мире моды.

«Благодарна за возможность принять участие в конкурсе в качестве эксперта, — прокомментировала художник-модельер, член Союза дизайнеров России Мария Казак. – Сегодня в сфере легкой промышленности наблюдается подъем, и нельзя не отметить тех людей, труд которых лежит в основе этого подъема. Они создают не просто одежду, они создают наши традиции, культурный код. Важно, чтобы как можно больше людей узнало о профессии швеи, и чтобы больше молодежи приходило в эту профессию».

Самарские региональные бренды оказывают поддержку конкурсу. Бренд профессиональных портновских манекенов «Иминера» и сеть магазинов «1001 ткань» учредили спецпризы, а издание «Roussel Collection» оказывает информационную поддержку проекту.

Имена победителей будут названы на торжественном награждении 27 июня в Струковском парке. Финалист самарского регионального этапа представит губернию на федеральном уровне в Нижнем Новгороде.

Фото – Минтруд Самарской области