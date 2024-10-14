Школьницы из Самарской области выиграли всероссийский конкурс Знание.Лектор

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14 октября в МДЦ «Артек» состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса Знание.Лектор в номинации «Школьники». Ими стали 40 ребят из 24 регионов страны. Они получат шанс стать лекторами Общества «Знание» и развивать просветительскую деятельность в регионах.

Победителями всероссийского конкурса от Самарской области стали Варвара Князева из школы № 2 Нефтегорска и Алиса Самохвалова из гимназии № 1 Самары. Они представили авторские лекции в своих учебных заведениях, а затем в «Артеке».

В своей лекции Варвара продемонстрировала прототип лодки для уборки мусора с поверхности рек, работающий на солнечной энергии. По ее инициативе в школе была создана «Лаборатория чудес», в рамках которой ребята показывают чудеса физики младшим школьникам.

Алиса в авторской лекции рассказывает, как создать и продвигать Telegram-канал с нуля. В свободное от учебы время она проводит мероприятия в школах и детских центрах.

Победители были выбраны из 175 финалистов, участников смены для юных лекторов. В «Артеке» они выступали с авторскими лекциями перед жюри,

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»