Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда

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Школьницу из Адыгеи, спасшую сестёр из пожара, наградили памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил глава республики Мурат Кумпилов, передает РИА Новости.

"Сегодня с большой радостью выполнил приятную миссию – восьмикласснице СОШ №1 аула Понежукай Теучежского района Марианне Хахузоковой вручил памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" и от имени председателя СФ Валентины Ивановны Матвиенко поздравил школьницу с заслуженной наградой. Несмотря на свой юный возраст, Марианна поступила очень храбро, вывела младших сестёр из горящего дома, рискуя своей жизнью. Это отважный поступок", – написал Кумпилов в своём аккаунте в Instagram.

Глава республики отметил, что Марианна Хахузокова - первая в Адыгее, получившая медаль Совфеда.

"Считаю, что воспитание достойной личности, как в многодетной семье Хахузоковых, должно служить примером для жителей республики", - добавил Кумпилов.

Фото: пресс-службы администрации Республики Адыгея/yuga.ru