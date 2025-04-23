Школьница из Тольятти приняла участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

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На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участницей восьмого выпуска стала 11-летняя Мария Кузнецова из города Тольятти Самарской области.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

В восьмом выпуске четвертого сезона стать умнее всех попытается 11-летняя Мария Кузнецова из города Тольятти Самарской области. Мария мечтает стать зоологом или ветеринаром. Школьница вместе с подругой организовала экологическую акцию в дачном поселке. Девочка увлекается литературой, читает по 200 страниц в день.

Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно увидеть уже завтра, 24 апреля, в 21:30 на телеканале «Пятница!».

В «Умнее всех» играют дети от 10 до 15 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта — Тина Канделаки.

Шоу «Умнее всех» продолжает линейку проектов «Пятницы!» про детские таланты, таких как «Вундеркинды», «Кондитер.Дети» и «Молодые ножи.Дети». Четвертый сезон состоит из 12 игр и суперфинала.

Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»