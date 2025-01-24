Школьники Самары стали амбассадорами Международного движения по финансовой безопасности

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По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина создано Международного движения по финансовой безопасности. Первыми амбассадорами движения стали 46 школьников из Самары – учащиеся 8 и 10 классов. 22 и 23 января они посетили Финансовый университет при Правительстве РФ и Сретенскую духовную академию. Организаторами поездки выступили Финансовый университет и администрация города Самары при содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.



«Наша цель объединить россиян разного возраста вокруг культурно-исторического наследия государства и создать механизм безопасного финансирования. Отрадно видеть, что участников Международной олимпиады по финансовой безопасности объединяют общие духовно-нравственные ценности. Уверен, запуск нового проекта в рамках Движения по финансовой безопасности позволит молодым людям найти друзей и единомышленников, даст возможность пробовать свои силы в интеллектуальных состязаниях, а в будущем стать посланниками идей Международного движения по финансовой безопасности», - сказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин.



В течение двух дней ребята посещали занятия по финансовой безопасности и нравственному иммунитету, участвовали в профориентационных играх, мастер-классах. Их педагогами выступили заслуженный юрист России Павел Астахов, преподаватели Финансового университета и Сретенской духовной академии. Значительное внимание было уделено духовно-нравственному воспитанию молодёжи. О развитии внутренних ценностей человека, его моральных ориентиров и способности к состраданию рассказал настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО - протоиерей Игорь Фомин.



«Мы должны обеспечить всем детям, подросткам, молодежи возможность учиться новому, перенимать опыт, становиться высококлассными специалистами с широким кругозором. Это установка Президента России Владимира Владимировича Путина, и именно он стал инициатором создания Международного движения по финансовой безопасности, - подчеркнул глава города Самара Иван Носков. - Я благодарен, что первыми участниками проекта стали наши 46 школьников – дети участников СВО! Быть первопроходцами – это всегда сложно, но это и почетно. Уверен, ребята со всей серьезностью отнесутся к проекту, планирую встретиться с ними после и обсудить впечатления».



Помимо лекционной части для школьников подготовили и экскурсионную программу. Служители Сретенского монастыря провели экскурсию по храмам и зданию академии, во время которой рассказали ребятам о истории древней московской обители, жизни монахов и студентов, об устройстве быта и особенностях обучения. Также ребята прогулялись по Красной площади и ВДНХ, посетили Исторический парк «Россия - моя история».



«Международное движение по финансовой безопасности объединяет почти 70 государств. Одним из важных компонентов движения является развитие культурных коммуникаций, традиционных духовно-нравственных ценностей, кросс-культурный обмен. Эти направления очень важны для выстраивания дружественных отношений и сотрудничества Российской Федерации со многими странами», - рассказал ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев.



Всего 230 школьников из Самары примут участие в Международном движении по финансовой безопасности и посетят в 2025 году Москву.

Фото: администрация Самары