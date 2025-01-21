Школьники региона могут стать участниками Парада Победы на Красной площади, приняв участие во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа»

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25 февраля 2025 года стартует первый этап Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа», где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Олимпиада пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Великой Победы. «В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной Победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остаётся для нас священным делом. Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы должна стать тема исторической правды», – отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» – это интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира в возрасте от 10 до 18 лет. Главная задача – привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет, сохранить паять о героических событиях. Задания олимпиады разделены по уровням сложности, включают вопросы на эрудицию и углубленное знание истории. Интеллектуальное состязание будет проводиться на русском и английском языках, что делает проект доступным для школьников из разных стран.

Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам необходимо преодолеть три тура. Победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» получат ценные призы и подарки. А 3 победителя заключительного этапа (финала) Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.

Предварительная регистрация доступна на сайте Олимпиады, подробнее о правилах и условиях участия можно узнать в «Положении» об олимпиаде «Великая Победа».

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне созданы официальные ресурсы «80 лет Великой Победе», на которых публикуются факты о сражениях и героях, фронтовые письма и воспоминания, информация о мероприятиях празднования и многое другое:

Официальный сайт 80-летия Победы - https://may9.ru/

Группа в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/may9_ru

Телеграм-канал - https://t.me/may_9_ru.

Фото: департамент информационной политики СО