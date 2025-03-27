Школьники и студенты из Самарской области смогут пройти онлай онлайн-отбор в ГИТИС

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Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с абитуриентами из Самарской области, желающими поступить в ВУЗ пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники онлайн-тура отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

23,24 и 25 апреля для школьников и студентов из Самарской области пройдет онлайн-отбор на актерский факультет при участии старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой и преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексея Калинина. Регистрация доступна по ссылке. Желающим принять участие в этом отборочном туре необходимо заранее подготовить чтецкую программу, которая состоит из небольшой по объему басни, стихотворения и прозы. Дополнительно абитуриентам могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить танец.

Для прохождения прослушиваний приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

«Проект МТС и ГИТИС успешно работает уже несколько лет, позволяя молодым талантам из Самарской области попробовать свои силы в театральной сфере. Благодаря платформе МТС Линк пройти онлайн-прослушивание и пообщаться с преподавателями может любой ученик или школьник из любой локации. Наши юные таланты всегда проходят в финальный этап, в прошлом году отбор успешно прошли ребята из Самары, Тольятти и Сызрани. Уверен, что и в этом году Самарская область оставит яркий след в этом проекте» – прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.