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Школьная лига чемпионата CASE-IN: дополнительные баллы ЕГЭ и помощь в выборе профессии

7 марта 2025 12:14
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Школьная лига чемпионата CASE-IN: дополнительные баллы ЕГЭ и помощь в выборе профессии

Школьников всей России приглашают принять участие в XIII сезоне Международного инженерного чемпионата CASE-IN который входит в  президентскую платформу «Россия – страна возможностей», а также включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России. Старшеклассники научатся решать реальные производственные задачи, познакомятся с крупнейшими работодателями и освоят важные для будущих специалистов навыки. Триумфаторов проекта ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в профильные вузы. Для участия в Чемпионате необходимо пройти регистрацию, выполнить задание и сдать решение не позднее 9 апреля.

Участники Школьной лиги, как и всего Чемпионата, будут решать кейсы и выполнять задания по главной теме года «Технологические инновации».

Организаторы предлагают участникам осязаемые перспективы личностного и профессионального роста, рассказал основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата CASE-IN Артем Королев. По его мнению, на CASE-IN ребята не только научатся критически мыслить, преодолевать себя и работать в команде, но также смогут сделать важный шаг в выборе будущей профессии и вуза для поступления.

«Школьная лига набирает популярность, и в этом году мы ожидаем на соревнованиях представителей из более чем 280 школ. Мы приглашаем школы на чемпионат CASE-IN, который повысит уровень практических знаний учащихся и станет весомым дополнением имеющейся образовательной программы», – отметил Артем Королев.

Старшеклассники смогут проявить себя в решении кейса и инженерно-техническом творчестве.

В решении кейса будут соревноваться учащиеся 9-11 классов, им предстоит выполнить задание компании – партнера лиги СИБУР. Отборочные этапы соревнований пройдут в заочном формате, а сильнейшие команды приедут на финал в Москву в конце мая. На финале школьники презентуют экспертам доработанные решения, получат ценные советы специалистов отраслевых компаний и смогут перенять опыт старших товарищей – студентов и молодых специалистов.

В инженерно-техническом творчестве ребята 8-11 классов проявят себя в одном из двух конкурсов. В первом конкурсе школьники по заданию ОЭЗ «Алабуга» будут конструировать технические устройства в формате моделирования, 3D печати, IT-проекта и иных форматов.  Участники другого конкурса по инициативе ЕВРАЗ создадут макеты, модели и схемы на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности.

В направлении «Инженерно-техническое творчество» старшеклассники могут как разработать новый проект, так и использовать ранее созданный. Эксперты дистанционно оценят работы участников, а итоги будут подведены в апреле 2025 года.

Победители и призеры Школьной лиги получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы – партнеры, а также их жду преференции в конкурсе на участие в образовательных сменах #ВместеЯрче в ВДЦ «Орленок» и «Школа молодого энергетика» в ВДЦ «Смена».

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