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"Школа молодого энергетика" принимает заявки на участие в весеннем интенсиве
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"Школа молодого энергетика" принимает заявки на участие в весеннем интенсиве

5 февраля 2024 18:11
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ПАО «Т Плюс» и СамГТУ приглашают учащихся старших классов к участию в образовательном проекте.

ПАО «Т Плюс» и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) приглашают учащихся старших классов к участию в образовательном проекте «Школа молодого энергетика». Данная совместная инициатива энергокомпании и профильного вуза призвана помочь абитуриентам определиться с будущей сферой деятельности.

В 2024 году Школа пройдет в формате интенсива в дни весенних каникул, с 25 по 30 марта. В эти дни ребята смогут не только стать слушателями лекций от преподавателей СамГТУ и поработать над собственным техническим проектом, но и посетить с экскурсией действующую электростанцию «Т Плюс». В рамках интенсива пройдут занятия в нескольких блоках: образовательном, проектном, научном, развлекательном и спортивном.

«Школа молодого энергетика знакомит старшеклассников с профессией энергетика, дает представление о ее важности для жизни горожан и экономики страны. После прохождения интенсива ребята получат знания, которые впоследствии помогут им успешно продолжить свое обучение профессии», – отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

«Данный проект дает возможность слушателям активно погрузиться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета и познакомиться с одной из самых стратегически важных отраслей экономики России – теплоэнергетикой. Практика показывает высокую эффективность работы Школы молодого энергетика: абитуриенты, окончившие ее, не только без проблем поступают в университет, но и успешно трудоустраиваются по своей будущей специальности в крупнейшие российские и международные компании», – рассказал куратор Школы молодого энергетика, заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Василий Ткачев.

Записаться в Школу молодого энергетика можно по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru, а также зарегистрировавшись по ссылке.

 

Фото:   pxhere.com

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