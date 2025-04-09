«Школа героев»: в Самарской области отбирают участников второго потока программы

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Работа с ветеранами специальной военной операции и членами их семей – приоритетное направление для министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. После завершения службы героям помогают пройти обучение, найти новую работу, адаптироваться к мирной жизни. Возможности получить новые навыки в сфере госуправления и менеджмента дает региональная программа «Школа героев». Она инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской программы «Время героев».

Эффективность «Школы героев» уже ощутили участники первого потока - некоторые получили предложения о трудоустройстве от наставников, а пятеро - назначены на должности в органах власти.

Сейчас проводится отбор участников второго потока программы. Напомним, всего было подано почти 650 заявок.

Артем Пащук - кадровый офицер Вооруженных Сил России и участник специальной военной операции. Один из тех, кто претендует на участие во втором потоке «Школы героев». Артем планирует построить карьеру в гражданской сфере и сейчас рассматривает разные варианты профессиональной переподготовки.

«Я решил участвовать в «Школе героев», так как эта программа создавалась конкретно под военнослужащих- участников СВО, - поделился Артем Пащук. – Она позволяет в кратчайшие сроки получить качественные знания, приобрести новые умения и адаптироваться к новой работе, новым должностям и продолжить служить своей Родине. В службу занятости пришел, чтобы узнать о возможностях профобучения».

Минтрудом России разработан стандарт для трудоустройства граждан, завершивших службу на СВО, им предоставляется комплекс мер государственной поддержки с учетом их жизненной ситуации. Специалисты службы занятости помогают написать резюме, подготовиться к собеседованию, пройти профориентацию. Предлагаются варианты профессионального обучения и поддержка при открытии своего дела.

«Подача заявления в органы службы занятости осуществляется в электронном виде через портал «Работа России», - рассказал директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин. - Если нет технической возможности зайти на портал дома, это можно сделать в центре занятости, в зоне цифровых сервисов».

Также в регионе, при центрах занятости населения, работают клубы «Работа для СВОих», где участникам СВО помогают адаптироваться к мирной жизни, в неформальной обстановке рассказывают о мерах поддержки, которые могут получить ветераны СВО и их близкие.

Фото: минтруда СО