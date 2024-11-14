Шахназаров сообщил об обещании Путина разобраться с замедлением YouTube

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Президент Владимир Путин пообещал посмотреть и разобраться с ситуацией с замедлением YouTube в России, заявил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, передает РБК.

Встреча президента и режиссера прошла 13 ноября, в опубликованной Кремлем фрагменте стенограммы слов о YouTube не было.

«Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю» — пересказал Шахназаров слова Путина.

«Замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо их читают и обходят это», — сказал режиссер в эфире «России-1».

С начала августа абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве или на полную потерю доступа к платформе.

Фото: freepik.com