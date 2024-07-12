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Сезон арбузов и дынь: что важно знать

12 июля 2024 10:12
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Сезон арбузов и дынь: что важно знать

На полках в магазинах уже появляются, пожалуй, самые заметные летние десерты - арбузы и дыни. Оба фрукта одинаково любимы и детьми, и взрослыми. В преддверии арбузно-дынного сезона Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen, отвечает на самые популярные вопросы, касающиеся обоих фруктов.

Арбуз или дыня - где больше пользы?

Арбуз и дыня - источник огромного количества полезных витаминов и минералов, именно поэтому самым правильным решением будет не выбирать какой-то один, а употреблять оба плода, получая пользу от каждого. Арбуз содержит целый спектр микроэлементов и витаминов в органической форме таких как магний, калий, кальций, цинк, железо, медь, кобальт, йод, а также витамины С, А, группу В, фолиевую кислоту. Дыни также богаты микроэлементами (калий, кальций, натрий, магний, сера, цинк, железо, йод), витамины А, С, Е, группа В, фолиевая кислота. Для лучшего усвоения ешьте их не одновременно, а раздельно. Впрочем, большинство так и делает.

Нужно ли ограничивать порции и почему?

Поедая сладкий арбуз, либо сочную дыню, бывает сложно остановиться. Но все же, порции нужно брать под контроль. Рекомендуется употреблять не более 400-500 грамм арбуза или дыни в день во избежание переедания и перегрузки желудка. Как и все остальные фрукты и ягоды, арбуз и дыню желательно есть в первой половине дня в перерывах между едой (как отдельный фруктовый перекус), в идеале - между завтраком и обедом. Вечером прием арбуза и дыни лучше отложить - он вызывает скачок сахара и нарушает ночной сон.

Помните, что оба плода содержат большое количество клетчатки, а также много жидкости, быстро наполняя желудок. Объемная масса грубой клетчатки, которую нужно усвоить  - это весомая нагрузка для желудка и кишечника. Именно поэтому переедание арбузом или дыней может способствовать появлению тяжести, распирания или давления на ближайшие органы (поджелудочную железу, печень, легкие). Неприятные вздутие, газообразование и расстройство пищеварения - самые популярные симптомы переедания арбузом и дыней.

Можно ли их сочетать с другими продуктами?

И дыню, и арбуз рекомендовано принимать как отдельный фруктовый перекус: через 1,5-2 часа после предыдущего и за 1,5-2 часа до следующего приема.

Крайне нежелательно сочетать эти ягоды с белковыми продуктами. Это связано с разной скоростью усвоения и переваривания в желудке. Так, если вы съели мясо, птицу или выпили молоко, а после этого съели пару порций арбуза, это скорее всего приведет к его активному брожению в желудке: для усвоения мяса нужно не менее 3-4 часов, а для арбуза или дыни хватит и 30 минут. Однако фруктам придется “ждать”, когда закончится переваривание мяса.  

Кому нельзя есть арбузы и дыни?

Противопоказаниями к потреблению арбуза и дыни, в первую очередь, будут заболевания кишечника (колиты, болезнь крона, гастрит, синдром раздраженного кишечника). В связи с большим количеством жидкости, поступающей с этими фруктами, лучше воздержаться людям с заболеванием почек, особенно в случае наличия камней в них. Несмотря на малую калорийность, средняя порция арбуза или дыни может содержать в себе порядка 25 грамм простых углеводов - для людей с метаболическим синдромом или сахарным диабетом это недопустимые цифры, поэтому им также лучше отказаться от обоих фруктов.

Полезно ли устраивать разгрузочный день на арбузе либо дыне?

Для здорового человека без сахарного диабета и заболеваний органов желудочно-кишечного тракта  разгрузочный день в виде монодиеты из арбуза или дыни - хороший и безопасный вариант. Следует помнить, что придерживаться таких диет рекомендуется не чаще, чем один раз в 2-3 месяца. Порции желательно делать небольшие (200-300 грамм за один прием) и до 4-5 раз в день. Проходят такие дни легко и без стресса для организма (нет ощущения голода и жажды, снижается отечность, восполняются микроэлементы и витамины).

Можно ли “промыть почки” арбузом?

Это скорее миф, нежели правда. Если человек ежедневно пьет достаточное количество воды (не менее 30 мл на 1 кг веса), то необходимости в каком-то “промывании” нет. Если же это норма не выполняется - даже обильное количество жидкости, содержащееся в арбузе, за один раз помочь не сможет.

Фото: pxhere.com

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