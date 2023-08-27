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Сергей Войтенко: «В День баяна пусть вся Россия слышит звучание Самарской области»

27 августа 2023 15:44
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25 августа Самарская область впервые отметила новый праздник – День Баяна.

«В День баяна пусть вся Россия слышит звучание Самарской области»: инициатор новой праздничной даты Сергей Войтенко рассказал о подготовке к фестивалю народно-художественных промыслов и двухметровом интерактивном баяне со стальными мехами.

25 августа Самарская область впервые отметила новый праздник – День Баяна. Знаменательная дата появилась в губернии благодаря заслуженному артисту Российской Федерации, известному российскому музыканту, композитору, автору-исполнителю, продюсеру Сергею Войтенко.

20 июня 2023 года на тридцать первом заседании комитета Самарской Губернской Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму было внесено изменение в закон Самарской области «О памятных датах Самарской области» в части закрепленном в нем положения о памятной дате – День баяна в Самарской области. Дату выбрали неслучайно. В августе 1897 года самарский гармонный мастер, баянист Павел Чулков представил на кустарно-промышленной выставке в Туле изготовленную им первую в стране трехрядную хроматическую гармонику, которая вскоре получила широкое распространение под названием «баян», а Самара стала его исторической родиной. За свое изобретение самарский «левша» получил на тульской выставке серебряную медаль.

Первый официальный День Баяна инициатор праздничной даты Сергей Войтенко встретил в Борском районе Самарской области. В рамках Всероссийского проекта «Гений места» он посетил модельную библиотеку «Аксаков – центр». Известный артист рассказал о своей деятельности в качестве продюсера, композитора, исполнителя, а ответил на вопросы гостей о полюбившемся россиянам международном фестивале «Виват, Баян!» и всероссийском фестивале «Душа баяна». По окончании встречи в местном Доме культуры, отремонтированном в рамках национального проекта «Культура», Сергей Войтенко дал большой благотворительный концерт.

Жители нашего региона любят и поддерживают знаменитого земляка. «Сергей Войтенко продолжает возвращать традицию игры на баяне!», – отметила Александра Франк. «Сергей! Вчера посетила Ваш концерт в ДК с.Борское. Большое спасибо за Ваш труд и душевное исполнение! Творческих Вам успехов и благополучия!», – поблагодарила артиста поэтесса Инна Сирин.

Масштабные мероприятия ко Дню Баяна пройдут в Самарской области в 2024 году. «В Самаре в следующем году, 25 августа, в День баяна, мы проведем фестиваль народно-художественных промыслов, пригласим мастеров, которые покажут свои уникальные поделки, а баян станет связующей нитью всего этого народного творчества. В будущем этот фестиваль мы планируем проводить на всероссийском уровне», – рассказал Сергей Войтенко. Также, по словам артиста, к праздничной дате в 2024 году в Самаре планируется установить двухметровую скульптурную композицию, которую выполнят по эскизу самарского архитектора и скульптора Дмитрия Храмова. Скульптура будет представлять собой интерактивный баян со стальными мехами, на котором жители и гости Самарской области смогут «сыграть», нажимая на кнопки с подсветкой, – прототипы клавиатур. В этом году, обращаясь ко всем баянистам региона, заслуженный артист России предложил: «Давайте достанем все баяны и с соседями, родственниками «жахнем» так, чтобы вся Россия услышала звучание Самарской области. Ведь Самарская область – это душа баяна».

С 18 по 22 сентября в Самаре пройдет XXI Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!», на котором соберутся музыканты со всей России и ближнего зарубежья.

Также до 15 сентября продолжается прием заявок на участие во Всероссийском фестивале «Душа баяна» для конкурсантов из Центрального, Северо-Западного, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, планирующих принять участие в отборочных этапах. Всероссийский фестиваль «Душа баяна» впервые состоялся по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году. Музыкальный праздник получил широкое признание и любовь жителей нашей области. Фестиваль был поддержан на федеральном уровне и получил статус всероссийского под девизом «Душа баяна – Душа России». В этом году фестиваль расширяет границы возможностей и творчества, он охватит 45 регионов страны.

 

Фото предоставлены Сергеем Войтенко

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