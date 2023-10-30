«Серебряная россыпь звезд»: 2 ноября состоится Второй отборочный смотр-конкурс

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В Самарской области продолжается II Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд».

Участниками стали творческие, народные коллективы старшего возраста, отряды «серебряного» волонтерства, поддерживающие культурные традиции, народное искусство, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона в возрасте от 50 лет и старше. В рамках Фестиваля в районах Самарской области проходят отборочные смотр-конкурсы. Первый смотр-конкурс прошел в Ленинском доме культуры МБУ «Межпоселенческое управление культуры» Красноармейского района. В нем приняли участие коллективы из семи муниципальных образований региона.

2 ноября состоится Второй отборочный смотр-конкурс в «Светлодольском сельском Доме культуры» Сергиевского района, на котором соберутся участники из Шенталинского, Кошкинского, Елховского, Сергиевского, Кинельского, Похвистневского, Нефтегорского, Красноярского, Камышлинского, Исаклинского и Кинель-Черкасского районов, а также городского округа Кинель.

Отборочный смотр-конкурс будет оцениваться в следующих номинациях: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство». По результатам всех отборочных смотр-конкурсов будут определены по три творческих коллектива в каждой номинации, которые получат дипломы и памятные призы в рамках церемонии награждения на Гала-концерте фестиваля.

II Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» организован Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов»